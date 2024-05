Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

De week starten met degelijke Dagelijkse kost is het beste wat je kan doen om die maandagblues weg te werken! Deze verse hamburger met pecorino, smeuïge aardappelpuree met gestoofde wortelen en gebakken ui is alvast een topidee.

Dinsdag

Met een klein beetje snijwerk heb je al snel een hoop groenten in een pot! Breng ze op smaak met kappertjes, olijven en wat ansjovis, en je hebt een originele ratatouille die prachtig past bij een lekker stukje gebakken rogvleugel! Woensdag

Wat een magnifieke taart staat er vandaag te blinken in de keuken van 'Dagelijkse Kost'! Een pracht van een aardbeitaart met Bretoens zanddeeg en een frisse pudding met citroen. Dat wordt genieten tot de laatste kruimel! Donderdag

Een zalige hartige taart met graanmosterd, plakjes Belgische Pas de Rouge-kaas en schijfjes tomaat. Knapperig en smeuïg tegelijk! Vrijdag

Een plakje krokant gebakken kalfszwezerik kan echt wel eens smaken! Jeroen serveert er een veredelde groenteversie van de klassieke vidé bij op basis van champignons en tuinbonen. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.