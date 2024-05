Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 6 mei 2024 - aflevering 8956

Paul vindt een nieuw doelwit om zich op te fixeren. Nells verjaardag brengt onverwachte uitdagingen met zich mee, waar Andrew en Wendy mee helpen. Een bekend gezicht keert terug met een verrassend nieuw uiterlijk en Chloe en Elly maken trouwplannen.

Dinsdag 7 mei 2024 - aflevering 8957

Paul is gepikeerd over de terugkeer van Krista. Tijdens een vroeg kerstfeestje op nummer 32 lopen de spanningen hoog op. Chloe en Elly nemen een beslissing over hun bruiloft.

Woensdag 8 mei 2024 - aflevering 8958

Terese en Jane leggen hun voorstel voor aan de raad. Holly voelt zich schuldig wanneer Trevor de schuld krijgt van de kapotte sjaal. Krista neemt Leo in vertrouwen. Donderdag 9 mei 2024 - aflevering 8959

Jane en Terese worden geconfronteerd met een moreel dilemma. Nicolette probeert Byrons plannen te dwarsbomen. Aaron heeft medelijden met Paul, wanneer die Kerstmis waarschijnlijk in zijn eentje moet vieren. 'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!