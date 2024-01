Begin het nieuwe jaar goed met de start van het mysterie seizoen op The HISTORY Channel

Het nieuwe jaar begint goed met vanaf 9 januari gloednieuwe afleveringen van het elfde seizoen van 'The Curse of Oak Island', waarbij de gebroeders Lagina hun missie voortzetten om de geheimen van het eiland te ontrafelen.

Gevolgd door een nieuw seizoen van 'Secrets in the Ice' op 16 januari, waar onderzoekers de meest afgelegen, koude en onherbergzame plaatsen bezoeken om grote mysteries bloot te leggen die lang geleden bevroren zijn. The HISTORY Channel sluit januari af met een gloednieuw seizoen van 'History’s Greatest Mysteries' met Laurence Fishburne waar mogelijke verklaringen voor 's werelds meest raadselachtige gebeurtenissen worden onderzocht. Van onopgeloste misdaden tot verloren schatten en de dood en verdwijning van beroemde figuren. Dat wordt dus weer optimaal genieten tijdens het mysterie seizoen op The HISTORY Channel.

'The Curse of Oak Island'

Nieuw & Exclusief | Vanaf 9 januari elke dinsdag om 20.30 uur

Voor de kust van Nova Scotia bevindt zich een klein eiland dat bekend staat als een groot mysterie.. In de jaren 1700 werden er 's nachts vreemde lichten opgemerkt en de persoon die er onderzoek naar deed verdween. Uiteindelijk vonden een paar kinderen die naar het eiland roeiden een merkwaardige inkeping in de grond. Met deze ontdekking startte een zoektocht die tot op heden voortduurt en waarbij iedereen betrokken is geweest, van Franklin D. Roosevelt tot John Wayne.

De gebroeders Lagina uit Michigan houden zich al langere tijd bezig met het mysterie. Oudere broer Rick Lagina is geobsedeerd door het ontrafelen van de geheimen van het eiland, dus gaf zijn broertje en Texaanse olieman Marty Lagina een fortuin uit om toegang tot het eiland te kopen. Tegenwoordig helpt een groeiend team van experts - 'The Fellowship of the Dig' - waaronder de befaamde Nederlandse theoreticus Corjan Mol, de broers bij hun speurtocht om het mysterie te ontrafelen.

Deze zomer zullen ze dieper dan ooit in de buidel tasten om te graven en nieuwe technologie in te zetten. Dit zou het antwoord op al hun vragen kunnen zijn, maar niet zonder obstakels. Het eiland zou vervloekt zijn. Er is een oude legende die zegt: '7 zullen er sterven voordat de schat gevonden wordt.' De Lagina’s zijn zich volledig bewust van het dodental tot nu toe... 6.

'The Curse of Oak Island' is onderdeel van het Mysterie Seizoen

Dit seizoen bestaat uit 24 afleveringen van 60 minuten en 1 aflevering van 120 minuten.

'Secrets in the Ice'

Nieuw & Exclusief | Vanaf 16 januari elke dinsdag om 21.25 uur



'Secrets In The Ice' gaat naar de meest afgelegen, koude en onherbergzame plaatsen op de planeet om grote mysteries bloot te leggen die lang bevroren waren.

De serie combineert CGI-recreaties, geavanceerde technologieën en wetenschappelijk onderzoek en doet onderzoek naar de curiositeiten die duizenden jaren geleden verloren zijn gegaan of zelfs nooit eerder werden ontdekt.

Er wordt onderzocht hoe en waarom ze in de meest verlaten en afgelegen delen van de planeet terecht zijn gekomen en er wordt nagedacht over wat er wellicht nog verstopt ligt in de bevroren diepten.

'Secrets in the Ice' is onderdeel van het Mysterie Seizoen

Dit seizoen bestaat uit 10 afleveringen van 60 minuten

'History's Greatest Mysteries'

Nieuw & Exclusief | Vanaf 22 januari elke maandag om 21.25 uur



'History’s Greatest Mysteries' is een documentaireserie waarin de beste theorieën over de meest raadselachtige onopgeloste mysteries in afleveringen van een uur worden bestudeerd.

In elke aflevering, gepresenteerd en verteld door Oscar-genomineerde en Emmy-award winnaar Laurence Fishburne, worden deze puzzels gelegd met bijdragen van vooraanstaande historici, auteurs, wetenschappers en onderzoekers.

Van onopgeloste misdaden tot verloren schatten en de dood en verdwijning van beroemde figuren, 'History’s Greatest Mysteries' onderzoekt mogelijke verklaringen voor 's werelds meest raadselachtige gebeurtenissen.

'History's Greatest Mysteries' is onderdeel van het Mysterie Seizoen

Dit seizoen bestaat uit 10 afleveringen van 60 minuten