'90 Day Fiance: Happily Ever After?' vanaf vrijdag op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2024

Is negentig dagen voldoende om te weten dat je voor altijd bij elkaar wilt blijven? En helemaal als je allebei ook nog uit een ander land komt? In een nieuw seizoen van '90 Day Fiance: Happily Ever After?' volgen we de levens van enkele internationale geliefden die elkaar het ja-woord gaven na deze korte periode.