'1000 LB Sisters' is terug op TLC

Ondanks hun forse gewichtsverlies staan de zussen Tammy en Amy voor enkele moeilijke momenten in het nieuwe seizoen van 1000 LB Sisters.

Hoewel Tammy het gelukkige nieuws krijgt dat ze na 14 maanden eindelijk de rehab-kliniek mag verlaten, weet ze wel dat ze haar kersverse echtgenoot Caleb daar zal moeten achterlaten. Hij krijgt nog geen toestemming en zal zijn strijd voor gewichtsverlies nu alleen voort moeten zetten.

Amy is verheugd dat haar jonge zus weer naar huis komt, maar ze vreest wel dat dit extra zorg met zich meebrengt. Ze heeft het immers al druk genoeg met haar twee jonge kids Gage en Glenn. Daar komt bij dat haar man Michael amper meehelpt in de opvoeding, wat weer tot de nodige spanningen in de relatie leidt. Ondertussen voeren zussen Amanda en Misty hun eigen strijd tegen hun overgewicht en hoopt broer Chris snel dat hij een operatie krijgt om zijn overtollige huid te laten verwijderen.

'1000 LB Sisters', vanaf maandag 1 januari om 20.30 uur op TLC.