Zondag in KRO-NCRV's 'Kruispunt': gewoon geld geven

Het was hèt onderwerp bij de laatste verkiezingen: bestaanszekerheid. Steeds meer mensen lukt het niet meer de eindjes aan elkaar te knopen, zeker niet als ze in de bijstand zitten.

Geld geven aan mensen die arm zijn mag niet. Iedereen herinnert zich de vrouw die boodschappen van haar moeder kreeg en daarvoor werd beboet.

Volgens de participatiewet mag je niets ontvangen als je een uitkering hebt: geen boodschappen, verjaardagsgeld of geld voor het openbaar vervoer. Het Rijk gaat er namelijk van uit dat hoe lager het inkomen is, hoe eerder mensen weer aan het werk gaan. En dat terwijl iedereen weet dat je van een bijstandsuitkering niet rond kan komen en er van bestaanszekerheid in de bijstand geen sprake is.

Kansfonds startte een initiatief waarbij wél gewoon geld wordt gegeven. In Amsterdam, Tilburg en Zaanstad krijgt een aantal gezinnen in armoede twee jaar lang 150 euro extra per maand. Ze bepalen zelf waar ze dit geld aan besteden. Het blijkt een remedie tegen armoede.

