VVD'er Ed Nijpels in 'WNL Op Zondag'

Voormalig VVD-partijleideider Ed Nijpels

Zondagmorgen is voormalig VVD-leider Ed Nijpels bij Rick Nieman over de Haagse politiek. Ook geeft de oud-minister van Milieu zijn opinie over de klimaattop in Dubai. Wat betekenen de klimaatmaatregelen voor de Nederlandse bedrijven en burgers.

Oud PvdA-voorzitter Hans Spekman

Voormalig voorzitter van de PvdA Hans Spekman over de actuele politiek. Hoe kijkt hij naar de formatie en de mogelijkheden voor linkse partijen in het nieuwe politieke landschap.

Europarlementariër Assita Kanko

Wat kan Nederland leren van andere landen om de asielinstroom te beperken? Duitsland voert opnieuw tijdelijke grenscontroles in, Italië vangt asielzoekers op in Albanië, België heeft geprobeerd de instroom van alleenstaande mannelijke asielzoekers te beperken. Daarover europarlementariër Assita Kanko van de Nieuw-Vlaamse Alliantie.

Kluun

Zondag is Kluun te gast in 'WNL Op Zondag'. Uit onderzoek blijkt dat het taalniveau van jongeren belabberd is, boeken worden amper gelezen. Hoe krijg je het leesplezier weer terug. Bestseller-auteur Kluun heeft daar wel een idee over.

'WNL Op Zondag', zondag 10 december om 10.00 uur op NPO 1.