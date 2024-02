Vrijdag in 'Meldpunt': koopverslaafd om leegte op te vullen

Het is de meest geaccepteerde verslaving die bestaat: koopverslaving. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zes tot acht procent van de bevolking shopaholic is: dwangmatig shoppen om emotionele pijn of leegte te compenseren.

Het is een gedragsstoornis waar gelukkig wel iets aan te doen is. Hoe herken je een koopverslaving en wat kun je eraan doen?

Patrick Kicken (49) is voormalig DJ bekend van TROS, VARA en Veronica Radio. Hij praat openhartig over zijn verslaving. Na een ontslag komt Patrick in een burn-out terecht, hij merkt al snel dat winkelen hem ontspant. Dat loopt al snel uit de klauwen, zijn huis staat vol onuitgepakte spullen, vaak dezelfde producten. Hij checkt de aanbiedingen van winkels obsessief. Na de endorfine kick van spullen aanschaffen komt de koopkater: de spijt, schaamte en een gevoel van isolatie. Inmiddels heeft Kicken zijn koopverslaving onder controle. Hoe hij zijn aandrang reguleert, vertelt hij in 'Meldpunt'.

Unboxing video’s

Er komen alleen maar meer jonge koopverslaafden, stellen e-commerce deskundigen. Dat komt door social media zoals TikTok, waar het tonen van overdreven veel aankopen ontzettend populair is. Influencers zetten hun publiek in dagelijkse TikTok unboxing en ‘haulvideo’s’ aan tot nieuwe aankopen. Marketing-logaritmes leren steeds sneller hoe ze hun reclames persoonlijk aan je kunnen opdringen. Elles de Bruin praat erover door met psycholoog Bjarne Timonen en Chantal Schinkels, die deskundig is op het gebied van online aankopen. Ze legt uit in welke digitale koopfuik wij allemaal zitten.

En verder: pensioenfonds DHL weigert volledig nabestaandenpensioen uit te keren

Marjan van der Heijden (64) is weduwe van een chauffeur van transportbedrijf Van Gend & Loos, dat later is opgegaan in DHL. Als haar man in 2010 overlijdt, ontvangt ze nabestaandenpensioen van DHL. Maar omdat ze zeventien jaar jonger is dan haar man, wordt mevrouw 17,5 procent gekort op dat pensioen. Een paar jaar geleden heeft de Hoge Raad deze korting verboden omdat deze voor veel vrouwen discriminerend is. Als mevrouw Van der Heijden, na het zien van een uitzending van 'Meldpunt' het pensioenfonds daarop wijst, wil het fonds alleen vanaf 2024 de korting op het pensioen ongedaan maken. Maar volgens MAX Ombudsman Rogier de Haan heeft zij recht op het volledige nabestaandenpensioen vanaf het moment van overlijden van haar man. De Haan gaat in gesprek met DHL en doet verslag in deze uitzending.

