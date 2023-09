Vrijdag in 'Meldpunt': gestolen e-bikes terugvinden met GPS-tracker

Dagelijks worden er tweehonderd tot driehonderd e-bikes gestolen. Presentatrice Elles de Bruin gaat op pad met een bedrijfje dat via GPS-techniek tegen een vergoeding dure gestolen e-bikes opspoort. Is dat geen politietaak?

Ook spreekt 'Meldpunt' met een echtpaar waarvan in korte tijd twee elektrische fietsen zijn gestolen.

Victoria Erren wordt tot twee keer toe slachtoffer van diefstal van haar e-bike. Beide keren zet ze hem met een ketting vast aan een object, maar toch wordt haar e-bike gestolen. Mevrouw Erren vermoedt dat haar slot is geforceerd met een power key, ook wel een Poolse sleutel genoemd. Dit is een soort moersleutel met een sleutelvormig uiteinde die in het slot gaat. De dief kan met dit stuk gereedschap eenvoudig het slot uit elkaar trekken. Dat gaat soms even snel als de fiets openen met de echte fietssleutel.

GPS-trackers

Het bedrijfsleven speelt in op de hausse aan e-bikediefstallen. Elles de Bruin gaat mee met een bedrijf dat dure e-bikes en elektrische bakfietsen voorziet van GPS-trackers en hiermee probeert gestolen e-bikes terug te vinden. Te gast in de studio zijn René Middag, Landelijk Projectleider Mobiel Banditisme van de Nationale Politie en Rogier Eenkhoorn van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal.

Verder: pensioen valt lager uit dan beloofd door ABP

Bert Loof (73) en zijn vrouw Aly Dijkman (68) besluiten een paar jaar geleden hun hypotheek open te breken en over te sluiten om wat extra geld achter de hand te hebben. Omdat de bank erom vraagt, verstrekt pensioenfonds ABP informatie over het pensioen dat mevrouw mag verwachten. Maar zodra mevrouw AOW ontvangt, blijkt dat ABP haar nabestaandenpensioen meer dan halveert. Het stel heeft nu te hoge hypotheeklasten en stelt ABP hiervoor aansprakelijk. MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt de kwestie

'Meldpunt', vrijdag 22 september om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.