Op reis met Joanna Lumley langs de specerijenroute bij MAX

Joanna Lumley gaat weer op reis! Voor deze reisserie volgt de populaire Britse presentatrice de eeuwenoude specerijenroute.

In Indonesië, India, Madagaskar, Zanzibar en Jordanië leert Joanna alles over de geschiedenis van specerijen als peper, nootmuskaat en vanille, de strijd die hier vaak om geleverd is én de cultuur van deze landen.

Aflevering 1 - Indonesië

In deze aflevering reist Joanna naar Banda, een groep afgelegen vulkanische Indonesische eilanden. Deze zijn zo klein, dat het een uitdaging is om ze op de kaart te vinden. Dit was lang een van de weinige plekken op aarde waar nootmuskaat groeide. Joanna ontmoet een familie die hun brood verdient met het oogsten ervan en proeft pas geroosterde nootmuskaat. Daarna leert ze over het duistere verleden van Banda en de rol die de VOC en Jan Pieterszoon Coen hierbij gespeeld hebben. Joanna reist door naar Jakarta, waar ze een kruidnagelsigaret probeert en een speakeasy-bar bezoekt om een ​​cocktail te proeven die helemaal om specerijen draait.

'Joanna Lumley's Specerijen Route', vanaf zondag 19 mei om 18.30 uur bij MAX op NPO 2.