Het Pinksterverhaal uitgelegd in EO-programma 'Wat is Pinksteren?' met Mirjam Bouwman

EO-presentator Mirjam Bouwman ontvangt voor het programma 'Wat is Pinksteren?' verschillende gasten op natuurcamping De Veenkuil in Bant.

Ze bouwen een knisperend kampvuur waar de verschillende gasten hun verhaal doen rondom Pinksteren. Wat houdt dit Bijbelverhaal precies in?

Mirjam Bouwman over het EO-programma: 'Ik moest deze opname flink aan de bak: roeien, houthakken, vuur maken en ga zo maar door. Ook mocht ik luisteren naar mooie pinksterverhalen van onder andere Martin Brand, en kregen we muzikale begeleiding van de beste kampvuurband van Nederland. Het is een heel divers programma geworden!'

Unieke gasten

Iedere gast heeft een bijzondere link met het Bijbelverhaal van Pinksteren. Zo legt broodbakker Maarten Vogelaar uit hoe gist en de Heilige Geest heel goed samengaan. Net als de vergelijking van God en lucht in het brood. Creatieveling Eline Pullen laat zien hoe haar lijntje met God inspireert tot prachtige tekeningen. Vuurmeester Henk-Jan Geel legt uit hoe je eigenhandig een kampvuur maakt en waarom dat handig kan zijn. Ten slotte vertelt Martin Brand het Pinksterverhaal. Ook is er muziek aanwezig door de Rubaend.

In de reeks na ‘Wat is Kerst’ en ‘Wat is Pasen’ zendt de EO dit jaar weer ‘Wat is Pinksteren’ uit. Zondag 19 mei, op Eerste Pinksterdag, om 21.45 uur bij de EO op NPO 2.