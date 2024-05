'My Lady Jane': een grandioze hervertelling van de Tudor-dynastie binnenkort op Prime Video

Maak je klaar voor het tragische verhaal van Lady Jane Grey, de jonge Tudor-edelvrouw die negen dagen lang koningin van Engeland was en vervolgens in 1553 werd onthoofd... maar f*ck dat.

'My Lady Jane' vertelt de geschiedenis opnieuw zoals het had moeten gebeuren: de jonkvrouw in nood redt zichzelf. Dit is een episch verhaal van ware liefde en een meeslepend avontuur, gesitueerd in een alternatief universum van actie, geschiedenis, fantasy, komedie en romantiek.

'My Lady Jane,' geïnspireerd op de bestseller 'Lang Leve Jane' door Brodi Ashton, Jodi Meadows en Cynthia Han, speelt zich af in een alt-fantasy wereld van de Tudor-dynastie: een Engelse dynastie die het koningschap van Engeland en Wales bekleedde van 1485 tot 1603. De serie is een radicale hervertelling van de Engelse koninklijke geschiedenis, waarin de zoon van koning Henry VIII, Edward, níet sterft aan tuberculose en Lady Jane Grey ook níet wordt onthoofd. Het middelpunt van deze nieuwe serie is de briljante en eigenzinnige Jane, die onverwacht van de ene op de andere dag tot koningin wordt gekroond en het doelwit wordt van schurken die uit zijn op de kroon, en haar hoofd...

De cast wordt geleid door nieuwkomer Emily Bader in de hoofdrol van Jane Grey. Tegenover haar speelt Edward Bluemel ('Killing Eve') als Guildford Dudley. Jordan Peters ('Pirates') speelt koning Edward.

Dominic Cooper ('Preacher') is te zien als Lord Seymour, Anna Chancellor ('Pennyworth') speelt Jane's moeder, Lady Frances Grey, en Rob Brydon ('The Trip') speelt Lord Dudley, de vader van Guildford. Jim Broadbent ('The Duke') vertolkt de rol van de Hertog van Leicester, Jane's oom. Henry Ashton ('Creation Stories') is te zien als Guildford's broer, Stan, en Isabelle Brownson ('Napoleon') en Robyn Betteridge ('Wheel of Time') spelen Jane's zussen. Kate O’Flynn ('Landscapers') en Abbie Hern ('Enola Holmes 2') portretteren respectievelijk de zussen van de koning, prinses Mary en prinses Bess.

Aanvullende castleden zijn Máiréad Tyers ('Extraordinary'), Joe Klocek ('The Dry'), en Michael Workeye ('This is Going to Hurt'). Maker Gemma Burgess ('Brooklyn Girls' trilogie) is mede-showrunner/executive producer, Meredith Glynn ('The Boys') is mede-showrunner/executive producer, Jamie Babbit ('Only Murders in the Building') regisseert vijf van de acht afleveringen en is producerende regisseur/executive producer, en Sarah Bradshaw ('Citadel', 'The Mummy', HBO's aankomende 'The Hedge Knight') en Laurie MacDonald ('The Ring', 'Zorro', 'Men In Black', 'Gladiator') zijn executive producers.

Exclusief te bekijken op Prime Video vanaf donderdag 27 juni.