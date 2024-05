'Radar' maandag over vakantiewoningen en de AOW-leeftijd

Belvilla biedt vakantie-accommodaties aan die helemaal niet beschikbaar zijn en annuleert de boeking vervolgens vlak voor de aankomstdatum. Dit om 'operationele redenen', zo blijkt uit gesprekken die 'Radar' voerde met gedupeerden en met eigenaren van vakantiewoningen die via Belvilla worden aangeboden.

Belvilla boekt de kosten van de woning terug maar van verdere compensatie is er geen sprake. Wat zijn jouw rechten als een accommodatie kort op aankomstdatum geannuleerd wordt?

Wanneer stop je met werken? Je zou denken dat de AOW-leeftijd de logische grens is maar sommige pensioenfondsen beginnen pas een jaar later met uitkeren. Veel mensen weten niet van dit gat tot ze er tegenaan lopen. En dat scheelt een hoop geld. In Nederland staan tienduizenden huizen langdurig leeg. Hoe kan dit terwijl veel mensen wanhopig naar een woning zoeken? Fons Hendriks trekt aan de bel bij gemeenten.

'Radar', maandag 6 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.