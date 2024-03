'Radar' maandag over PFAS en enkel glas

Nederland is koploper in het spuiten van pesticiden waar PFAS in zit. PFAS komen niet in de natuur voor en kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.

Enkel glas is een 'gebrek' in een huurwoning, oordeelde een rechter vorige maand. De verhuurder in de rechtszaak werd gedwongen om de ramen te vervangen. Wat betekent deze uitspraak voor de huurders van de 760.000 Nederlandse woningen die nog enkelglas-ramen hebben?

Radar op tv

Nederland is koploper in het spuiten van pesticiden waar PFAS in zit. Waarom gebruiken boeren pesticiden? Enkel glas is een gebrek in huurwoningen, oordeelde een rechter. Wat betekent deze uitspraak?

Met een scherpe kritische blik worden allerlei consumentenmisstanden aan de orde gesteld. Dit kan gaan om problemen bij grote bedrijven of bij falende overheidsdiensten, maar ook misleidende aanbiedingen en gevallen van oplichting komen aan bod.