Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Maandag 6 mei 2024 - aflevering 5651

Tom en Karin doen hun best om Robin te doen babbelen, elk op hun eigen manier en dat zorgt voor strubbelingen. Sam wil Therese helpen. Vince voelt zich enorm vernederd en vindt een luisterend oor bij zijn maat. Femke krijgt nogal irritant volk over de vloer in de Withoeve.



Dinsdag 7 mei 2024 - aflevering 5652

Sunny en Vince komen te weten wie de promotie heeft gekregen. Waldek spelt Adil de les en ook Peter krijgt een preek te horen. Met Lowie gaat het van kwaad naar erger. Judith raadt Tom aan geduld te hebben met zijn zoon.

Woensdag 8 mei 2024 - aflevering 5653

Christine haar onhandigheid speelt op. Rosa en Simonne delen de bezorgdheid van Frank over Lowie niet. Kan Tom Robin eindelijk doen praten? Sunny reageert nogal defensief tegenover Sam. Femke zet Karin op haar plaats. Vince krijgt een belangrijk telefoontje. Britney moet Abel iets bekennen.

Donderdag 9 mei 2024 - aflevering 5654

Femke wordt verrast met een ontbijt. Judith voelt zich machteloos en wil zo graag meer doen om Tom te helpen. Emma geeft haar een idee. Sunny probeert zijn teleurstelling weg te steken. Eddy loopt met zijn hoofd in de wolken.

Vrijdag 10 mei 2024 - aflevering 5655

Eddy wordt afgewezen en zoekt elders troost. Emma en Niels leggen hun bevindingen samen en komen tot minder fijne conclusies. Karin krijgt het deksel op de neus. Abel praat met Nancy over zijn plannen met Britney.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

