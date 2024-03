'Radar' maandag over dossier fraudebestrijding en magnetische waterontharder

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

'De overheid is blind geweest en heeft levens vermorzeld', aldus het nieuwste rapport over fraudebestrijding. Keiharde conclusies, maar wat hebben de ouders die onterecht verdacht werden in het toeslagenschandaal hieraan?

Slachtoffers willen weten waarom de Belastingdienst hen heeft getiranniseerd. Daarom eisen ze álle documenten op die de Belastingdienst over hen heeft verzameld. De wachttijd is inmiddels drie jaar.

Water ontharden met een magnetische waterontharder; Het apparaat is goedkoop en makkelijk te installeren. Maar of het ook echt werkt? Fons Hendriks komt erachter dat de zaken van de eigenaar van het bedrijf dat de magneten verkoopt, op zijn zachtst gezegd niet lekker lopen. 'Radar', maandag 4 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.