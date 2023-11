Pip en Mees moeten even slikken in 'Oogappels'

Foto: BNNVARA - © Mark de Blok 2023

Gwen is in allerijl uit de VS overgekomen omdat Lodewijk hard achteruit gaat. Zij, Hansje en Erik waken bij zijn bed. Danny vertelt zijn moeder dat hij besloten heeft een paar maanden met Marcel naar Suriname te gaan.

Nina moet bijkomen van haar abortus en Merel een Esmé bestendigen hun vriendschap. Pip en Mees moeten even slikken als ze de nieuwe vriend van hun moeder ontmoeten en tussen Dina en Max gaat het helemaal fout. Merel maakt het goed met Hansje en is totaal verrast als Lieke op de stoep staat.

'Oogappels', woensdag 15 november om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.