Paramount kanalen sluiten met feestelijke programmering het jaar af

Nick Jr., Nickelodeon. MTV, Comedy Central en Paramount Network vieren de de feestdagen en de afsluiting van het jaar met een uitbundige programmering.

Voor de jongste thuis staat Nick Jr. weer klaar om hun dagen te vullen met plezier met het nieuwste seizoen van 'Paw Patrol'. Ga vanaf 27 november iedere schooldag om 17.30 uur met Chase, Marshall, Skye en de rest van de bende mee op nieuwe missies en leer onderweg belangrijke lessen over teamwork en het oplossen van problemen.

Ook zullen de jongste kunnen genieten van speciale premieres tijdens de 'Feestdagen Stunt!' Twee volle dagen plezier op 24 en 25 december met nieuwe afleveringen van jouw favorieten. Met onder andere: 'Blues Clues', 'Baby Shark's Grote Show', 'Paw Patrol' en 'Peppa Pig'. Kom genieten van de magie van het seizoen op Nick Jr.

Maak je klaar voor een spetterend einde van het jaar als Nickelodeon van 18 tot 31 december het 'Beste van 2023' uitzendt. Dompel jezelf de hele dag onder in de meest memorabele momenten uit de fan favorieten van Nickelodeon, zoals 'Danger Force', 'That Girl Lay Lay', 'Huize Herrie', 'Monster High' en 'SpongeBob SquarePants'.

Ook kan je een nieuw seizoen van 'Rock Island Mysteries' zien vanaf 4 december, elke maandag tot vrijdag om 19.40 uur. Deze super spannende serie volgt het verhaal van een jong meisje dat, sinds de mysterieuze verdwijning van haar oom, in de ban is van de mysteries rond een afgelegen eiland. Het is een maand lang feest op Nickelodeon en dat wil je niet missen!

Bereid je voor op een epische decembermaand op MTV, boordevol stunts en entertainment om het jaar goed af te sluiten!

Beleef Michael Jacksons 'Thriller' als nooit tevoren op zaterdag 2 december om 21.00 uur in 'Thriller 40'. In deze exclusieve documentaire ter ere van de 40e verjaardag van het best verkochte album aller tijden, duik je in de ongeziene wereld van Michael Jackson. Met nooit eerder vertoond beeldmateriaal en openhartige interviews vertelt de film over de belangrijkste momenten in Jacksons carrière die hem tot superster maakte.

Vanaf zaterdag 2 december en gedurende de hele maand brengt MTV je de 'Eindejaar Muziekstunt' elke zaterdag en zondag om 09.00 uur. Mis de premières niet, zoals de 'CBS Hip Hop Special' op zondag 17 december om 11.00 uur.

Bereid je voor op een dagelijkse dosis gelach met de 'Festive Fails' waar 'Ridiculousness' de dag inneemt vanaf maandag 18 december. Omarm de feestdagen met de beste afleveringen van 'Ridiculousness', die zorgen voor de meest belachelijk leuke feestdagen, alleen op MTV.

Bereid je voor op de ultieme krachtmeting vanaf woensdag 6 december om 22.00 uur, als MTV 'The Challenge S39: Battle for a New Champion' lanceert. Dit seizoen begint met een startspecial, gevolgd door reguliere afleveringen en twee spannende reünies. 'Challenge'-deelnemers, hongerig naar roem, moeten chaos en verrassingen trotseren om hun plaats in de 'Challenge'-geschiedenis te verankeren. Om de beste te zijn, moeten ze de beste verslaan, zelfs de legendarische Challenge Champs.

In december staat Comedy Central klaar voor een uitgelaten maand met de premiere van een originele Comedy Central film: 'Office Race'. Met in de hoofdrollen Beck Bennett ('Saturday Night Live'), Joel McHale ('Animal Control'), samen met Kelsey Grammer ('Frasier'), Kylie Bunbury ('Big Sky'), Erinn Hayes ('A Christmas Story Christmas'), Geoffrey Arend ('500 Days of Summer'), Katlyn Carlson ('iCarly'), Matt Richards ('That Damn Michael Che'), Karolena Theresa ('You Hurt My Feelings'), met J. B. Smoove ('Curb Your Enthusiasm') en Alyson Hannigan ('How I Met Your Mother'). Draait 'Office Race' om een onambitieuze kantoormedewerker (Beck Bennett) die heel ver wilt gaan, met name 42,195 kilometer, om zijn door lichaamsbeweging geobsedeerde, micromanagerende baas (Joel McHale) te verslaan. Mis deze film niet op zondag 17 december om 20.30 uur.

Ook kunnen fans weer genieten van een gloednieuw seizoen van 'American Dad!'. In dit 19e seizoen kan je weer gieren van CIA-agent Stan Smith en zijn familie, zijn vrouw Francine, zoon Steve en dochter Hayley, een alien genaamd Roger die bij hen inwoont, en de sprekende goudvis Klaus die het brein van een Oost-Duitse schansspringer heeft. Het 19e seizoen van 'American Dad!' zal iedere zaterdag om 20.00 uur worden uitgezonden.

Voor de film fans zal Paramount Network het jaar prachtig afsluiten met een prachtige speciale twee weken. In de laatste twee weken van het jaar, kan je genieten van meest aangrijpende verhalen in de 'The Most Beautiful Stories' week. Sta klaar voor de meest ontroerende en iconische films, met onder andere: 'The Shawshank Redemption', 'A Beautiful Mind', 'In the Heart of the Sea', 'The Fault in Our Stars', 'The Help', 'Forrest Gump' en 'The Mountain Between Us'.