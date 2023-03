KRO-NCRV's 'Kruispunt De Verschilmakers' met Thijs Honig

Thijs Honig is directeur van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Hij start in die stad met 'Housing First', een (van oorsprong Amerikaanse) methode om dakloosheid tegen te gaan.

Zijn missie: ‘In 2030 is dakloosheid in Nederland opgelost.’ Hij staat deze week centraal in KRO-NCRV 'Kruispunt-De Verschilmakers'.

Hij was pas negen toen hij zijn ouders verloor. Dat maakte dat hij zich lange tijd ‘thuisloos en ontheemd’ voelde. Zijn drive om mensen te helpen vindt daar zijn oorsprong: ‘Ik wil iets betekenen voor mensen met een kras op hun ziel, mensen zoals jij en ik, maar die door pech in moeilijke omstandigheden zijn geraakt.’ Het aantal dakloze mensen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Volgens officiële cijfers zijn er 32.000 mensen dakloos (CBS, 2021). Volgens zorg-professionals is dit aantal in werkelijkheid veel hoger.

‘Housing First’ wil dakloze mensen zo snel mogelijk aan een woning helpen, zonder dat ze een lang traject moeten doorlopen en aan allerlei eisen moeten voldoen. ‘Een huis zorgt voor stabiliteit’, zegt Honig. ‘Pas dan kunnen mensen werken aan hun herstel en terugkeren in de samenleving.’ Housing First is bewezen effectief en kost de samenleving minder dan de opvang voor daklozen. Thijs: ‘Daarbij wordt niemand beter van wonen op straat of in de opvang. Dat is echt een heel zwaar leven.’

'KRO-NCRV Kruispunt' bezoekt met Thijs de daklozenopvang in Den Bosch, van waaruit bewoners zo snel mogelijk aan een huis geholpen worden. Zoals Patrick (53), die via Housing First een woning krijgt. Voor zijn vertrek helpt hij mee de kale ruimtes in de opvang te schilderen. Op deze klusmiddag is ook straatpastor Lianne van Oosterhout. Ze trekt al jaren op met dakloze mensen in Den Bosch en houdt een keer per maand een speciale viering voor hen in het nabijgelegen Stadsklooster San Damiano.

Gedreven en bevlogen weet Thijs Honig het verschil te maken in het van procedures en regels vergeven Nederlandse zorg-landschap. Hij is ervan overtuigd dat er voor iedereen is er een passende plek is. Als het niet zelfstandig is, dan kleinschalig begeleid wonen. En ja, er is woningnood, ‘maar degenen die het hardst een huis nodig hebben gaan voor, ja, ook op mijn kinderen.’

'Kruispunt, Verschilmaker Thijs Honig', zondag 26 maart om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.