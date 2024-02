Kijk deze programma's in maart op CANAL+ en CANAL+ Action

Charles de Gaulle was van grote betekenis voor Frankrijk. Wie was deze markante man en waardoor werd hij gedreven? De historische Franse dramaserie 'De Gaulle' schetst een intiem portret van de legerofficier die het na de Tweede Wereldoorlog schopt tot president van Frankrijk.

De serie van zes afleveringen beslaat de periode vanaf 18 juni 1940 tot zijn vertrek uit de macht in 1969 en laat de momenten zien die De Gaulle maakten tot de man die hij was.

DE GAULLE SEIZOEN 1

Genre: biografie, drama, historie

Regisseur: François Velle

Cast: Samuel Labarthe, Constance Dollé, Christopher Craig

WISTING Seizoen 1 t/m 3

Genre: misdaad, drama

Regisseur: Trygve Allister Diesen

Cast: Sven Nordin, Thea Green Lundberg, Mads Ousdal, Carrie-Ann Moss

Een Noorse misdaadserie met Sven Nordin als rechercheur William Wisting, gebaseerd op de bestsellers van ex-rechercheur Jørn Lier Horst. De serie bestaat uit 18 afleveringen, met in de eerste vijf afleveringen Hollywood-actrice Carrie-Anne Moss als FBI-agent. Moss werd vooral bekend door haar rol als Trinity in de speelfilmtrilogie 'The Matrix'.

In Larvik, een kleine plaats in het koude Noorwegen, blijkt een Amerikaanse seriemoordenaar het stadje onveilig te maken. De FBI stuurt twee agenten (Carie-Anne Moss en Richie Campbell) naar Noorwegen om de lokale politie onder leiding van rechercheur William Wisting te helpen in hun onderzoek. Ook Wisting’s dochter, journalist Line (Thea Green Lundberg), is op het spoor van de Amerikaanse psychopaat. Tijdens het onderzoek wordt William beschuldigt van manipulatie van bewijsmateriaal in een eerdere zaak, waardoor zijn carrière in gevaar komt.

EVERYTHING I KNOW ABOUT LOVE SEIZOEN 1

Genre: komedie, drama, romantiek

Regisseur: China Moo-Young, Julia Ford

Cast: Emma Appleton, Bel Powley, Aliyah Odoffin, Marli Siu

Een Britse zevendelige dramady over twee jeugdvriendinnen die in Londen aan een nieuwe fase in hun leven beginnen wanneer ze gaan samenwonen met twee andere studentes. Het roerige leven van de twintigers staat in het teken van daten, feestjes en vriendschap, waar ook de nodige teleurstellingen en liefdesverdriet bij komen kijken.

EPSTEIN'S SHADOW: GHISLAINE MAXWELL SEIZOEN 1

Genre: documentaire, biografie

Regisseur: Barbara Shearer

Cast: Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein

Een driedelige documentairereeks over de mysterieuze en schimmige wereld van Ghislaine Maxwell. Het leven van de Britse socialite en voormalige erfgename van het Maxwell-fortuin neemt een duistere wending wanneer ze miljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein ontmoet. Een blik op het ingewikkelde verhaal van macht, seks en geld dat leidt tot haar arrestatie en een rechtszaak. Als handlanger van Epstein zit Ghislaine Maxwell een lange gevangenisstraf uit van totaal twintig jaar in The Federal Correctional Institution in Tallahassee, Florida.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Genre: komedie, drama

Regisseur: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Cast: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

Een absurd en origineel avontuur met sterke choreografie en actie, dat in 2023 maar liefst zeven Oscars won en lovende recensies kreeg. Een sullige Chinese immigrant (Michelle Yeoh) ontdekt dat ze het bestaan kan redden door andere universums te verkennen en contact te maken met de levens die ze had kunnen leiden.

De Chinese immigrante Evelyn probeert haar belastingen in orde te brengen voor de belastingcontroleur (Jamie Lee Curtis) wanneer ze een gek avontuur beleeft. De wereld blijkt in gevaar en enkel zij kan de planeet redden. Ze verkent het universum en ontdekt hierdoor de andere levens die ze had kunnen leiden. Het is maar de vraag of ze in haar missie slaagt wanneer ze het spoor bijster is in het eindeloze multiversum.

