'Je Zal Het Maar Hebben Junior': Lilou & Jasper

Op vakantie in Zuid-Afrika werden Lilou (13) en haar familie aangereden. Het ongeluk was zo erg dat Lilou er een dwarslaesie aan overhield en daardoor deels verlamd is.

Lilou kijkt niet wat ze nu niet meer kan, maar naar wat wel kan. En dat is nog heel veel. Jasper (13) dacht vroeger dat er monsters in zijn hoofd woonden. Nu weet hij dat hij tinnitus heeft dat constant voor oorsuizen zorgt. Jasper laat aan Raïsha zien hoe hij de monsters de baas is geworden.

'Je Zal Het Maar Hebben Junior: Lilou & Jasper', zondag 31 maart om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.