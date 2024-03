Fataal ongeluk brug Lochem in 'Opsporing Verzocht'

Op 21 februari verongelukten twee bouwvakkers en raakten twee andere medewerkers zwaargewond toen het plaatsen van een brugboog-deel in Lochem verkeerd ging.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het ongeval dat wordt uitgevoerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In 'Opsporing Verzocht' doet het onderzoeksteam van de Arbeidsinspectie vanavond een oproep voor informatie. Meer uitleg over het onderzoek en de vragen voor het publiek zijn vanavond te zien in 'Opsporing Verzocht' op NPO 2.

Mishandeling metro en mislukte aanslag Den Haag

Verder in de uitzending onder meer beelden van een zware mishandeling in de metro in Capelle aan den IJssel. Ook wordt bewakingsmateriaal gedeeld van een mislukte aanslag op een woonhuis aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag op donderdag 22 februari. Daarop is te zien dat een man brandbare vloeistof bij een voordeur wil aansteken, maar dat in plaats daarvan zijn hand in brand vliegt.

Politie opent onderzoek naar internetoplichters: minimaal 47 slachtoffers

Ze maakten keurig geld over voor een nieuwe televisie en hadden in sommige gevallen nog een fijn gesprek met de helpdesk, maar toen waren ze hun geld kwijt. Zeker 47 mensen werden vlak voor kerstmis slachtoffer van de malafide verkoopsite TVSpot.nl. In 'Opsporing Verzocht' meer over het onderzoek naar de fraude en sporen naar de nog onbekende daders.

Verder kan ook meegedacht worden over een overval in Den Bosch, pinfraudeurs en twee bendes winkeldieven. Tippen kan zoals altijd naar 0800-6070, de opsporingstiplijn is gratis bereikbaar. De politie kan met 'Opsporing Verzocht' al meer dan 40 jaar dankzij kijkerstips verdachten aanhouden in zo’n 40% van de getoonde zaken.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 5 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.