Eva en Wolfs vinden stoffelijk overschot voor de deur

Voor de deur van De Ponti wordt het stoffelijk overschot van een jongeman gevonden die op dezelfde manier is omgebracht als een eerder slachtoffer.

Wolfs heeft ontdekt dat de jongen waartegen hij Nico beschermde de zoon van de beruchte Amsterdamse crimineel, Ben Swart, is. Als daarna Nico verdwijnt, vermoeden Wolfs en Eva dat Nico door deze Ben ontvoerd is. Ze gaan naar Amsterdam om Nico te bevrijden. Romeo en Marion krijgen te maken met een drugshandelaar die is aangevallen met een koevoet. De voornaamste verdachte is een jongen die door hem gedwongen wordt te dealen. Deze jongen blijkt echter dankzij Marion en Romeo een alibi te hebben.

Flikken Maastricht op tv

Een man wordt door twee vrouwen als vermist opgegeven. Het blijkt dat hij niet alleen twee gezinnen, maar ook twee verschillende levenswijzen heeft. Ze vinden de man in een gierput. Het is niet duidelijk of hij verongelukt is of dat hij vermoord is.

In een uit het water getakelde auto wordt het lijk van een al maanden verdwenen vrouw aangetroffen. Haar laatste contact is volgens haar beste vriendin geregeld via een datingsite.