Documentaire 'Beppie Kraft, Limburgs Fenomeen' zondag bij MAX

In Limburg is alleen haar voornaam voldoende: Beppie. Ze is een fenomeen in Nederlands' zuidelijkste provincie. Van jong tot oud en in alle lagen van de bevolking weet zij al 66 jaar met haar feestmuziek en ballades mensen te beroeren.

In de documentaire 'Beppie Kraft, Limburgs Fenomeen' wordt de 77-jarige zangeres een jaar lang gevolgd: van carnaval 2022 tot de opening van het volksfeest afgelopen november. De documentaire is zondag 4 februari te zien om 23.15 uur bij MAX op NPO 1.

Drie optredens op één avond is voor de vrouw die al ruimschoots over haar pensioenleeftijd heen is, meer regel dan uitzondering. De zangeres is nu 77 jaar en zolang ze het leuk vindt, blijft ze op de bühne staan: 'Wat een geluk kun je hebben in het leven: dat ik met een paar liedjes zingen mensen blij kan maken. Een Godsgeschenk is het', aldus de zangeres.

Spanje

De documentaire schetst een portret van een artiest die van november tot en met februari in de Limburgse schijnwerpers staat en alle zalen platspeelt. Maar ze is ook oma, moeder en weduwe. Van maart tot oktober woont ze in Spanje, in volledige anonimiteit. Zo houdt ze de balans in haar leven. Het afgelopen jaar sukkelde ze met haar gezondheid, ze vreesde op een bepaald moment niet meer te kunnen optreden.

66 jaar in het vak

Honderden liedjes heeft de zangeres op haar repertoire staan, opgebouwd gedurende een levenslange carrière die begon op elfjarige leeftijd. Vijfenzestig jaar heeft ze aan zich voorbij laten gaan: 66 is een veel magischer getal. Het is zes keer elf en het getal elf is voor carnavalsbegrippen van het grootste belang. Ieder jaar begint het volksfeest op de elfde van de elfde.

