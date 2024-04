Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts verrassende kitsch en veelzijdige kunst. In Museum de Fundatie bekijkt Jaap Polak een ketting met tijgernagels.

De grootvader van de eigenaar heeft deze gekregen van zijn goede vriend Suparto, later Mangkunegara VII, vorst op Java. Hoeveel is dit waard? Wim Bouwman neemt twee beeldjes van ruiters op paarden onder de loep in het Cobra Museum. De voorwerpen komen uit de Han-dynastie. Deze werden in graven gezet om de overledene te vergezellen. Daarnaast een flesje uit de 1e eeuw na Christus in Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en in het Nationaal Militair Museum Soest een schilderij met daarop een koffie- en theewinkel.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 21 april 21.20 uur op NPO 1.