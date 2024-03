Dit zie je deze week in 'Groenteman op Zondag'

Tom Lanoye herschreef 'Macbeth', de beroemde tragedie van William Shakespeare. Zijn 'Lady+Lord MacBeth' wordt in de theaters begeleid door livemuziek van het ensemble Black Pencil.

In de rubriek 'Teenage Kicks' een gesprek met stand-up comedian en cabaretier Kasper van der Laan over zijn vroegste culturele en muzikale invloeden. Adriaan van Dis en Olga Zuiderhoek recenseren de voorstelling 'Versus' met Vincent van der Valk, ’Ntianu Stugeren en het Cello Octet Amsterdam en 'Marlene', een muziektheaterstuk met Sven Ratzke in de rol van Marlene Dietrich.

'Groenteman op Zondag', zondag 17 maart om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.