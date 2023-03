'3 Op Reis' in Italië en Zuid-Afrika

Freddy reist verder op zijn culinaire roadtrip door ItaliŽ. Per trein ťn boot reist hij naar Palermo: de hoofdstad van SiciliŽ.

Met meer dan 120 nationaliteiten is Sicilië de meest diverse plek van Italië. Met name in de wijk Ballarò komen niet alleen deze culturen, maar ook de bijbehorende smaken samen. Chris vervolgt zijn reis door Zuid-Afrika. Hij bezoekt een van de grootste townships van dit land: Khayelitsha.

'3 Op Reis', zondag 19 maart om 19.40 uur bij BNNVARA op NPO 3.