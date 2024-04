'2DOC: Zonen zonder vaders' over de gevolgen van opgroeien zonder vaderfiguur

Wat doet het met je als je een vaderfiguur mist in je leven? Of als je vader agressief is? Wat voor impact heeft dat op je jeugd en de keuzes die je maakt?

In de documentaire ‘Zonen zonder vaders’ van regisseur Tessa Louise Pope delen Leif, Alexandro en Nabil open en eerlijk hun verhaal over het ontbreken van een vaderfiguur als rolmodel en wat dit met hen heeft gedaan. En dat was niet mals, het leidde tot psychische- en gedragsproblemen waarin depressie, drugs of criminaliteit de boventoon voerden. Gelukkig was er voor ieder van hen ook een keerpunt: ze gooiden het slachtofferschap van zich af en besloten de pijn van het gemis van hun vader recht in de ogen te kijken en het anders aan te pakken. Wat heeft hen hiertoe gebracht en hoe kijken de mannen nu tegen de van hen vervreemde vaders aan?

Eén op de vijf kinderen in Nederland woont niet bij hun vader. Opgroeien zonder vader of lastig en verstoord contact hebben, kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Al helemaal wanneer de omstandigheden waaronder zo’n kind opgroeit moeilijk zijn, bijvoorbeeld door armoede of huiselijk geweld. De kans dat een kind in aanraking te komt met criminaliteit of vastloopt in het leven is dan groter. Zo zet Leif al op jonge leeftijd zijn eerste stappen op het criminele pad, Alexandro vond zijn heil in drugs en Nabil had last van woedeaanvallen en belandde in een depressie. Alle drie de mannen wijten hun ontspoorde gedrag aan het gemis van een rolmodel, een vader. Ze zijn vastbesloten het zelf beter te doen, hoe lastig dat ook is als je bent opgegroeid zonder voorbeeld.

