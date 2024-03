Zondag in 'Juliet': Een goede vriend

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Wanneer blijkt dat iemand uit Juliets privéleven één van de topverdachten is in de zaak Meyrem, wordt Juliet genoodzaakt afstand te nemen en het werk over te laten aan haar collega's.

Het wordt een uitdaging voor Juliet, zeker wanneer Chloë op haar beurt afstand neemt van haar tante, in de overtuiging dat de politie op het foute spoor zit. Juliet kampt met een innerlijke tweestrijd: ze wil de zaak zo snel mogelijk oplossen en een dader vinden. Tegelijkertijd koestert ze de stiekeme hoop dat Chloë dan toch gelijk heeft en Juliets ‘vriend’ ten onrechte beschuldigd wordt.

'Juliet', zondag 24 maart om 20.45 uur op VRT 1.