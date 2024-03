Zondag in 'Juliet': de verloren zoon

Juliet op tv

In de duinen van De Haan wordt het lichaam aangetroffen van Jeffrey Bauwens. Hij verbleef in een vakantiepark dat al enkele maanden wordt geplaagd door inbraken.

Het onderzoek naar de moord op Jeffrey Bauwens komt in een stroomverstelling. In de hoop de definitieve waarheid naar boven te halen, gaat Juliet in de fout en dreigt ze het hele onderzoek in gevaar te brengen.