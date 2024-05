Tempo wordt opgevoerd in 'Special Forces' tijdens beruchte Devil Run en gewaagde durfsprong

Met 30 uur op de klok en slechts n uur slaap achter de rug, begint de 'Special Forces'-opleiding zijn tol te eisen van de rekruten. Zelfs de fysiek sterke kandidaten, zoals zanger Gers Pardoel en acteur Sad Boumazoughe, beginnen te twijfelen aan zichzelf.

Maar veel tijd voor zelfreflectie is er niet, want de missies blijven elkaar in sneltempo opvolgen. In een hitte van meer dan 30 graden moeten de negen overgebleven rekruten zich als team bewijzen tijdens de beruchte Devil Run. 'Deze missie heeft zijn naam niet gestolen. It’s the hell. De rekruten moeten achter een truck rennen. Die begint te rijden op loopsnelheid en er worden zware voorwerpen afgegooid die ze allemaal moeten meenemen', vertelt Chef Blom. Samenwerking en efficiëntie zijn cruciaal voor het succes van deze opdracht. Maar staat er na twee dagen al een hecht team of vecht iedereen nog tegen zijn ego?

Wie aan de 'Special Forces'-opleiding begint, is bereid zijn angsten aan te pakken. Maar wanneer de kandidaten één voor één de zogenaamde ‘durfsprong’ moeten maken vanaf 12 meter hoogte, wordt het heel stil in de groep. Vooral ex-wielrenster Ine Beyen krijgt het emotioneel erg zwaar. 'Ik probeer altijd rationeel te zijn maar ik verlies mezelf vaak in het emotionele', vertelt ze. Na enkele meditatieoefeningen, op aanraden van mede-rekruut Saïd, waagt Ine zich op de rand van de rots. 'Ik heb jaren topsport gedaan. Als wielrenner train je vaak alleen, in de regen, in de koude en tegen je zin. Je weet dat dit de enige manier is om beter te worden. Ik ben geen opgever. Ik weet waar ik naartoe wil', vertelt Ine. En dat bewijst ze met verve…

Ondertussen wachten de andere rekruten in spanning hun beurt af. Vooral ex-wielrenner Jan Bakelants is nerveus. Opnieuw wordt hij geconfronteerd met intense emoties door het trauma uit zijn wielercarrière, waarbij hij zijn rug brak. En als er iemand is die hem ten volle begrijpt, is het wel nummer 9 - intensivist Geert Meyfroidt - die hem destijds heeft behandeld. 'Ik heb mijn angsten moeten leren beheersen. Het belangrijkste is om in het moment aanwezig te zijn. Zodra je gedachten afdwalen naar het ergste scenario, moet je proberen terug te focussen. Dat is de sleutel', vertelt Jan. Ook ex-bokskampioen Ismaïl Abdoul heeft al heel wat battles gewonnen maar een sprong van 12 meter is ook voor hem een hele uitdaging… Wie overwint zijn angst en springt? En wie blijft aan de kant staan en hypothekeert zijn verdere deelname?

