Stephanie Planckaert deelt haar liefdevolle zorg voor meme Clara in 'Een Echte Job'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Stephanie Planckaert heeft de zorg duidelijk in haar vingers. In een nieuwe aflevering van 'Een Echte Job' vertelt ze dan ook openhartig over hoe ze vier jaar lang de zorg voor haar meme Clara op zich genomen heeft.

'Ze had toen nog niet super veel zorg nodig, maar toch zie ik er nu veel taken van terugkomen: de matras opmaken, het helpen rechtstaan, naar het toilet gaan...', legt Stephanie uit. 'Je weet al een beetje wat het inhoudt als mensen niet veel meer zelf kunnen doen. We zijn nog elke dag blij dat we dat hebben mogen én kunnen doen voor haar.'



