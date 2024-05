Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Rodebietenburger met zoetzure komkommer en mieriksworteldressing

Een knaller van een veggieburger op basis van rode biet, walnoot en havermout, geserveerd met zoetzure komkommer en een mieriksworteldressing die zorgt voor een extra punch.

Dinsdag: Butter chicken (murgh makhani)

Een fantastisch Indisch recept waarin kip, yoghurt, tomaat en boter op een wonderlijke, kruidige manier gecombineerd worden. Heerlijk met rijst of naan! Woensdag: Witte chocolademoussetaart met perzik

Een zalig nagerecht in de vorm van een hagelwitte taart met een vulling van smeuïge witte chocolademousse. Afwerken kan met perzik uit blik en extra chocoladeschilfers. Donderdag: Varkensmignonette met jus van gedroogde ham

Een lekker stukje varkensvlees lusten we allemaal graag. In dit geval is het zelfs tweemaal prijs! Jeroen combineert een lekker sappige mignonette met een saus die hij op smaak brengt met zalige, gedroogde Belgische ham. Dagelijkse kost met de puntjes op de i! Vrijdag: Cacciucco alla livornese

De vraag van deze week brengt ons in Toscane, in de kuststad Livorno om precies te zijn. Jeroen maakt zijn eigen versie van de lokale vissoep 'cacciucco alla livornese'. Anders gezegd: een heerlijke Toscaanse vissoep tjokvol - hoe kan het ook anders - verse vis! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.