Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 17 juni 2024 - aflevering 8081

Cash verhoort de afperser van Felicity, maar die lijkt niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven en eist een advocaat. Forensisch onderzoek heeft intussen uitgewezen dat Felicity mogelijks niet zijn enige slachtoffer was. Mali excuseert zich bij Xander voor zijn gebrek aan vertrouwen in hem. John maakt zich zorgen om Alf, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Mali nodigt Rose uit om kennis te maken met zijn moeder.



Dinsdag 18 juni 2024 - aflevering 8082

Rose is zenuwachtig voor de ontmoeting met Vicky, de moeder van Mali. Hij probeert haar gerust te stellen, maar de sfeer is toch enigszins gespannen. Desondanks lijkt Vicky Rose wel goed te keuren, tot zij en Elandra achterhalen wat het beroep van Rose is. Eden treft Cash in uniform en al drinkend aan in Salt. Ze kan hem overtuigen om huiswaarts te keren, maar Cash weigert te vertellen wat er hem dwarszit. John deelt zijn bezorgdheid over Alf met Marilyn, die vervolgens de proef op de som neemt en hem onderwerpt aan enkele testjes.



Woensdag 19 juni 2024 - aflevering 8083

Elandra zit tussen twee vuren en probeert te bemiddelen tussen Mali en hun moeder. Ondertussen licht ze Rose ook in over de reden waarom haar familie wantrouwig is tegenover politieagenten. Justin probeert Theo gerust te stellen na zijn misstap op de albumrelease, maar de vernedering zit diep bij Theo. En het voorval blijft hem voorlopig achtervolgen. Marilyn vat de koe bij de horens en confronteert Alf met zijn gehoorverlies, maar dat wordt haar niet in dank afgenomen.



Donderdag 20 juni 2024 - aflevering 8084

Marilyn maakt zich zorgen omdat Alf in zijn eentje naar de stad is vertrokken en niemand hem nog kan bereiken. Irene heeft een idee om te achterhalen waar hij is. Justin is erin geslaagd om een interview te pakken te krijgen met Felix J van Drive Time. Theo is op zijn tenen getrapt wanneer hij ontdekt dat Kirby het interview zal doen. Zij is zijn gedrag intussen beu en praat erover met Mackenzie en Xander. Een mysterieus telefoontje dreigt de toekomst van Lyrik op de helling te zetten.



Vrijdag 21 juni 2024 - aflevering 8085

Kirby heeft een ontmoeting met de gerenommeerde muziekmanager Forrest Duke. Hij legt zijn kaarten meteen op tafel en biedt haar een contract aan. Er is echter wel één voorwaarde: Kirby zal Lyrik moeten verlaten. Bree verrast Remi met een vinylversie van het nieuwe album van Lyrik. Na Eden maakt nu ook Felicity zich zorgen om Cash nadat hij haar benaderde met een plan om haar in de toekomst beter te kunnen beschermen.



