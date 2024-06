Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: geen uitzending

UEFA EURO 2024

Dinsdag: Pasta all' arrabbiata met rokerige aubergine en scamorza

De intense smaak van licht gerookte aubergine en de diepe, volle smaak van een pittige tomatensaus op basis van verse tomaten, geserveerd met pasta en scamorza, een Italiaanse kaas met een rokerige smaak. Geniaal in al zijn eenvoud, en o zo lekker! Woensdag: Zoete parelcouscous met rood fruit en sorbet van violet en yoghurt

Het is niet echt alledaags om couscous te gebruiken in een nagerecht, maar het is daarom zeker niet minder lekker. In combinatie met rood fruit en de zalige smaak van de smeuïge sorbet op basis van violet en Griekse yoghurt zouden we zelfs durven zeggen: onklopbaar! Donderdag: Zeetong met duglérésaus en mosselen

Dit is een fantastisch 'Dagelijkse Kost'-recept en een ware klassieker in de Belgische en Franse keuken! Jeroen serveert zeetong met duglérésaus, een saus met tomatenblokjes, champignons en garnalen als basis. Jeroen maakt er een eigentijdse versie van met mosselen in de hoofdrol. Vrijdag: Lamsschouder met gebakken aardappelen en spinazie met truffelvinaigrette

Een stuk langzaam gegaard lamsvlees van de schouder met een zuivere en pure sjalottensaus, gebakken aardappelen en een frisse salade met spinazie en een lichte truffeldressing. Dat klinkt niet alleen heerlijk, dat is het ook! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.