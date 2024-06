Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 17 juni 2024 - aflevering 4126

Lale wil graag een hiphopcursus organiseren voor de gasten van het Fürstenhof, maar Alexandra weet niet of ze dat ziet zitten. Wanneer bijna niemand zich aanmeldt, is Lale teleurgesteld. Greta heeft per ongeluk dubbel zoveel eten besteld. Omdat de bestelling niet geannuleerd kan worden, ziet Hildegard geen andere oplossing dan de volgende dag een extra evenement te organiseren. Eleni kan de sfeer in het ziekenhuis niet langer verdragen en vraagt Julian om haar naar huis te brengen.



Dinsdag 18 juni 2024 - aflevering 4127

Leander krijgt bezoek van Jasmin, die hij kent van zijn studententijd. Ze wil hem interviewen over het tekort aan artsen op het platteland. Ze spreken 's avonds af voor een glas wijn en ze hebben het al snel gezellig samen. Nicole en Michael willen afstand blijven houden. Wanneer ze herinnerd worden aan de mooie tijden die ze samen hadden, laat dit Nicole niet koud. Ze zoekt toenadering tot Michael en vertelt hem dat ze vrienden wil blijven.

Woensdag 19 juni 2024 - aflevering 4128

Leander beseft dat het fout zou zijn om de nacht met Jasmin door te brengen en hij haakt af. Alexandra en Christoph organiseren een verlovingsfeestje voor Eleni en Julian. Eleni is overweldigd en geeft aan Greta toe dat ze nog steeds gevoelens heeft voor Leander. Theo verontschuldigt zich bij Lale voor zijn leugen en maakt opnieuw een afspraak met de psychiater. Yvonne vindt dat ze een aantal zaken moet regelen, voor het geval ze zou sterven.



Donderdag 20 juni 2024 - aflevering 4129

Leanders liefdesverklaring brengt Eleni in de war, maar ze zegt dat ze bij Julian wil zijn. Leander is over zijn toeren en reageert zich af tijdens een mountainbiketochtje. Nicole en Michael proberen vriendschappelijk met elkaar om te gaan. Alfons adviseert Theo om Christoph op de hoogte te brengen van zijn diagnose, maar hij weigert. Lale ziet hoe moeilijk Theo het heeft en ze probeert met hem te praten.

Vrijdag 21 juni 2024 - aflevering 4130

Julian is geschokt wanneer hij hoort dat Eleni een paar weken geleden eigenlijk met hem wou breken. Theo is Lale dankbaar voor de steun en hij wil haar verrassen met een leuke date. Die date loopt echter al snel mis. Yvonne's operatie komt eraan, ze kan niet wachten om van de tumor verlost te zijn. Intussen doet Eric er alles aan om haar verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Samen met Greta gaat hij aan de slag.



