Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder mekaar. En uiteindelijk komt alles (meestal) goed. Benieuwd? Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 17 juni 2024 - aflevering 8980

Terwijl Chelsea haar zinnen heeft gezet op Paul, doet hij een merkwaardig voorstel aan Sadie, die kampt met geldzorgen. Melanie blijft doen alsof ze een relatie heeft met Santo. Terese heeft last van haar geweten.

Dinsdag 18 juni 2024 - aflevering 8981

Remi kan het niet laten zich te bemoeien met Chelsea's plan om Paul in de val te lokken. Terese twijfelt over wat ze moet doen met Santo, die schijnbaar vreemdgaat. Nicolette wordt verrast door een ongewenste bezoeker: Sasha.



Woensdag 19 juni 2024 - aflevering 8982

Cara is aan het eind van haar Latijn en vraagt Chelsea om het huis te verlaten. Dit zet Chelsea ertoe aan om volledig voor Paul te gaan. David en Aaron vertellen Nicolette over hun babyplannen. En een droomvakantie verandert al snel in een nachtmerrie.



Donderdag 20 juni 2024 - aflevering 8983

Leo en Aaron haasten zich om David te helpen. Terwijl Nicolette en Veronica eindelijk een oplossing vinden, bereikt het nieuws van een verschrikkelijke tragedie Ramsay Street. Alle inwoners blijven geschokt achter.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

