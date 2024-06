'The Lord of the Rings: The Rings of Power' onthult terugkeer van favoriete personages

Het nieuwe seizoen van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power', waarin de legendarische schurk van Tolkien, Sauron, terugkeert naar Middle Earth is vanaf donderdag 29 augustus exclusief te zien op Prime Video.

Prime Video geeft naast de officiële artwork een sneak peek van het aankomende tweede seizoen van de hitserie 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'. Het eerste seizoen van de serie was een ongekend wereldwijd succes en de grootste release in de geschiedenis van Prime Video, bekeken door meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd en leidde tot meer nieuwe Prime-leden tijdens de startperiode dan elke andere titel tot nu toe.

De teaser trailer neemt kijkers mee op een reis vol actie, naar het Tweede Tijdperk van J.R.R. Tolkien en toont de terugkeer van Charlie Vickers in de rol van Sauron, een van 's werelds grootste literaire schurken, die zijn wraakzuchtige zoektocht naar totale macht voortzet. Ook verwelkomt het tweede seizoen veel favoriete personages, waaronder Galadriel, Elrond, Prins Durin IV, Arondir en Celebrimbor.

In het tweede seizoen van 'The Rings of Power' moet de duistere heer Sauron, verstoten door Galadriel, vertrouwen op zijn eigen slinksheid om zijn kracht weer op te bouwen. De creatie van de Rings of Power stelt hem in staat om alle volkeren van Middle Earth te binden aan zijn sinistere wil. Voortbouwend op seizoen één, dompelt het nieuwe seizoen zelfs de meest geliefde personages onder de duisternis. Elfen en dwergen, orcs en mensen, tovenaars en Harfoots zullen hun plaats moeten vinden in een wereld die op de rand van onheil komt te staan. Terwijl vriendschappen onder druk komen te staan en koninkrijken uiteen vallen, moeten ze vechten om vast te houden aan wat voor hen het allerbelangrijkst is... elkaar.

Het tweede seizoen van 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' wordt geproduceerd door showrunners en uitvoerende producenten J.D. Payne & Patrick McKay. Ze worden bijgestaan door uitvoerend producenten Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill en Gennifer Hutchison, samen met co-uitvoerend producent en regisseur Charlotte Brändström, producenten Kate Hazell en Helen Shang, en co-producenten Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins en Matthew Penry-Davey. Andere regisseurs van seizoen twee zijn Sanaa Hamri en Louise Hooper.