'Vroege Vogels' zondag in het Wormer- en Jisperveld

Bij het naderen van het Wormer- en Jisperveld zijn de geluiden van de weidevogels direct hoorbaar. Een prachtig geluid, dat helaas steeds minder te horen is in Nederland.

Maar hier in het veenweidegebied vlakbij Amsterdam is het een paradijs voor vogels als de tureluur, de kievit en de grutto. Oude weidemolentjes zorgen voor een goed waterpeil, en koeien gaan de boot op om vervoerd te worden naar hun graasgebied. Daarnaast is in dit oude cultuurlandschap met al zijn eilandjes volop rietland te vinden, waar moerasvogels als sprinkhaanzangers, rietgorzen en kleine karekieten zich laten horen en zien.

'Vroege Vogels: Wormer- en Jisperveld', zondag 16 juni om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.