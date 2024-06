Kijk in juli naar 'Those About To Die' op Prime Video

Betreed de historische arena van het Romeinse Rijk: de officiŽle trailer van 'Those About To Die' is nu beschikbaar.

De dramaserie van regisseur Roland Emmerich ('Moonfall', 'Independence Day', 'Godzilla') is vanaf vrijdag 19 juli exclusief te zien op Prime Video. Alle tien afleveringen zullen één dag na de lancering beschikbaar zijn voor Prime-leden.

De serie is gemaakt door de Academy Award® genomineerde schrijver Robert Rodat ('The Patriot', 'Saving Private Ryan') en geïnspireerd op het gelijknamige non-fictie boek van Daniel P. Mannix. De kijkers worden ondergedompeld in de spectaculaire, complexe en corrupte wereld van wagenrennen en gladiatorengevechten in het oude Rome.

Panem et Circenses; Rome in 79 na Christus: Het centrum van het Romeinse Rijk is de rijkste stad ter wereld en er is een grote toestroom van slavenarbeiders. De rusteloze en steeds gewelddadiger wordende Romeinse bevolking wordt door twee dingen in het gareel gehouden: gratis eten en spectaculair vermaak in de vorm van wagenrennen en gladiatorengevechten. 'Those About to Die' duikt in deze wereld die wordt gekenmerkt door bloeddorst, geldzucht, machtsstreven en corruptie. De wedstrijden op Circus Maximus worden gecontroleerd door vier patriciërsbedrijven: de Blauwe, Rode, Witte en Groene. Aandelen in deze vier bedrijven zijn het meest waardevolle bezit in Rome. Omdat de bevolking steeds bloeddorstiger raakt, is er behoefte aan een speciaal ontworpen stadion voor gladiatorengevechten: het Colosseum. De schaal van het stadion en de gladiatoren- en dierengevechten is enorm - net als de gokindustrie in de onderwereld. Onder de grond, onder de tribunes, werken en leven duizenden mensen, waaronder duizenden die zullen sterven voor de wagenrennen en gladiatorengevechten.

De cast bestaat uit Academy Award®-winnaar Anthony Hopkins ('The Silence of the Lambs', 'King Lear') als keizer Vespasianus, Iwan Rheon ('Game of Thrones') in de rol van Tenax, Tom Hughes ('The English', 'Victoria') als Titus Flavianus, Sara Martins ('Tell No One', 'Death in Paradise') speelt Cala en Jóhannes Haukur Jóhannesson ('Game of Thrones') speelt Viggo, Jojo Macari ('Sex Education') in de rol van Domitianus, Gabriella Pession ('Crossing Lines') als Antonia, Dimitri Leonidas ('Rosewater', 'Renegades') speelt Scorpus, Emilio Sakraya ('60 Minutes', 'Rheingold', '4 Blocks') in de rol van Xenon, Moe Hashim ('Ted Lasso') als Kwame, Rupert Penry Jones ('Whitechapel') als Marsus en meer.