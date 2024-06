Deze zomer kijk je op Apple TV+ naar de nieuwe mysterie serie 'Sunny'

Apple TV+ heeft de trailer onthuld van de langverwachte, tien afleveringen durende, donkerkomische mysterieserie 'Sunny' van showrunner en uitvoerend producent Katie Robbins.

'Sunny' gaat wereldwijd in première op Apple TV+ op woensdag 10 juli met de eerste twee afleveringen, gevolgd door elke woensdag een nieuwe aflevering tot en met 4 september.

'Sunny' heeft Rashida Jones in de hoofdrol als Suzie, een Amerikaanse vrouw die in Kyoto, Japan woont en wiens leven overhoop wordt gegooid wanneer haar man en zoon verdwijnen in een mysterieus vliegtuigongeluk. Als 'troost' krijgt ze Sunny, één van een nieuwe klasse huishoudrobots gemaakt door het elektronicabedrijf van haar man. Hoewel Suzie in eerste instantie een hekel heeft aan Sunny's pogingen om de leegte in haar leven op te vullen, ontwikkelen ze gaandeweg een onverwachte vriendschap. Samen ontdekken ze de duistere waarheid over wat er echt met Suzie's familie is gebeurd en raken ze op gevaarlijke wijze verstrikt in een wereld waarvan Suzie niet wist dat die bestond.

'Sunny' is de tweede samenwerking tussen Apple, A24 en Rashida Jones na de wereldwijde première van Sofia Coppola's veelgeprezen film 'On the Rocks'. Jones speelde onlangs ook de hoofdrol in Apple's wereldwijde hitserie 'Silo', gebaseerd op Hugh Howey's bestseller-trilogie van dystopische romans in de New York Times.