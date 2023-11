Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in december

In deze nieuwe serie gaat Albert Lin samen met een team van archeologen op zoek naar nog niet eerder opgegraven ontdekkingen.

In Colombia bevindt hij zicht diep in de jungle in zijn zoektocht naar de legendarische stad El Dorado. Zijn avontuur brengt hem naar de archeologische vindplaats Waqrapukara in de Peruaanse Andes. In het Verenigd Koninkrijk onderzoekt hij de vindplaats Blick Mead, vlakbij Stonehenge, om er achter te komen waarom een van 's werelds beroemdste monumenten werd gebouwd. In deze zesdelige wereldwijde serie komt Dr. Albert Lin op de meest bijzondere plaatsen uit de oudheid terecht, om zo verschillende mysteries bloot te leggen en op te lossen.

NIEUW

LOST CITIES REVEALED WITH ALBERT LIN

Vanaf 16 december, elke zaterdag om 20:30 uur op National Geographic.

DOCUMENTAIRE

THE MISSION



In 2018 haalde een schokkende gebeurtenis de krantenkoppen over de hele wereld: een jonge Amerikaanse missionaris, John Chau, werd gedood toen hij contact probeerde te leggen met een van 's werelds meest geïsoleerde indianenvolken. Door middel van exclusieve interviews en met nog nooit eerder vertoonde informatie over Chau's geheime plannen, persoonlijke dagboeken en videoarchieven wordt de mythologie die hem inspireerde gedeeld. De evangelische gemeenschap die zijn zoektocht steunde en de pijn van zijn eigen vader toen Chau's dorst naar avontuur een fatale obsessie werd wordt op bijzondere wijze weergegeven in deze indrukwekkende documentaire.

Woensdag 13 december, om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW

APOCALYPSE: THE FALL OF HITLER

In de zomer van 1943 voert Hitler in Koersk een beslissende slag om de oorlog in het oosten te winnen. Maar de vastberadenheid van het Rode Leger en het geallieerde offensief in het Westen overvallen hem. Maand na maand komen de nederlagen dichter bij de tiran van de nazi's, die weigert zijn ondergang toe te geven en de ineenstorting van zijn land inluidt.

Vanaf 5 december, elke dinsdag om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW

LOST CITIES OF THE BIBLE



In dit seizoen gaat National Geographic Explorer en wetenschapper Albert Lin op zoek naar de waarheid achter een selectie van de meest fantastische verhalen uit de geschiedenis van de mensheid die het leven van miljarden mensen duizenden jaren lang hebben gevormd. Zoals; is de scheiding van de Rode Zee echt gebeurd en; werden Sodom en Gomorra echt vernietigd door vuur en zwavel? Om deze mysteries op te lossen, zal Albert satellieten en ruimtetechnologie gebruiken om onder het aardoppervlak te kijken om geheimen te onthullen die duizenden jaren verborgen zijn gebleven. Hij bezoekt de locaties van oude cataclysmen en verloren steden om de waarheid te ontdekken.

Maandag 25 december, een dubbele aflevering vanaf 21.30 uur uur op National Geographic.