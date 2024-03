Mysterybox verandert in uglybox in 'Celebrity MasterChef': 'Ik moet kokhalzen!'

The food, the bad and the ugly. Maak van 's werelds lelijkste ingrediŽnten een pareltje, dat is de opdracht waar de Celebrity MasterChefs voor staan.

De gevreesde mysterybox is voor de gelegenheid omgedoopt tot uglybox met o.a. een runderhart, zwarte rijst, wulken, wilde paddenstoelen, koolraap, zeewolf en schorseneren. De opdracht is voor de één een deugd en voor de ander, zoals voor Daan, de hel: 'Ik hoopte niet op orgaanvlees en schelpdieren … het zit er allemaal in. Ik moet zo kokhalzen van die vis.'

Presentatie is dit keer alles, want de lelijkste gerechten proeft de jury niet. En de inzet is hoog: een immuniteitspin.