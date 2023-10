Lize Feryn en Aster Nzeyimana voelen zich als 'ratjes' in een rad in 'The Big Bang'

Een vurige competitie en lachwekkende blunders. Dat zijn de ingrediŽnten voor een nieuwe aflevering van 'The Big Bang', zaterdag bij VTM.

Deze week mogen Marie Verhulst & Ellen Callebout, Ruth Beeckmans & Joris Hessels en ook Lize Feryn & Aster Nzeyimana zich bewijzen. Die laatste is allesbehalve fan van de eerste proef. 'Ik moet toch niet in die ton? Dit is een nachtmerrie, er zit water in', roept Aster uit. En dat is niet de enige 'natte' opdracht die ze voorgeschoteld krijgen. Eenmaal ontsnapt, worden Aster zijn wiskundige vaardigheden op de proef gesteld terwijl hij als een ratje moet lopen in een waterrad. Lize moet ondertussen haar scherpste reflexen tonen. Maar de tortelduifjes lopen zo hard van stapel dat ze de logica soms uit het oog verliezen…

Ook 'De Verhulstjes' zijn on a mission en gaan vol voor de winst. Ze willen daarvoor zelfs hun eigen ongemakken aan de kant zetten… 'Je weet dat ik snel autoziek wordt, maar daar moet je nu geen rekening mee houden. Al spauw ik alles onder, we gaan ervoor!', klinkt het bij Ellen wanneer ze aan de kartrace starten. Voor Joris en Ruth betekent deze uitdaging een langverwachte hereniging. 'Ik denk niet dat wij complementair zijn. Dat is niet goed, hé', lacht Ruth. Terwijl het duo door het parcours navigeert, moeten ze alert blijven. Want zelfs het kleinste signaal kan het verschil maken… 'Dat knopje brandt hier al super lang', lacht Ruth.

Wie balanceert als een professional op een wiebelende wip om een draaiende flosj te vangen? Wie kan snelheid, behendigheid en denkwerk perfect combineren? Maar vooral: welk heldenduo slaagt er als eerste in om 'The Big Bang' te veroorzaken?

'The Big Bang', zaterdag 14 oktober om 20.30 uur bij VTM.