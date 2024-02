Laat Kristel 'Regi Forever' tatoeëren?

In 'Regi Gaat Trouwen' verklapt Kristel dat ze een tattoo-afspraak heeft vastgelegd. Ze wil haar liefde voor Regi met inkt op haar lichaam vereeuwigen.

Maar wat het precies wordt, daar is ze nog niet uit. Regi Forever? Regi Was Here? Of wordt het toch gewoon een 'R' op haar voet?

Regi Gaat Trouwen op tv

Van het passen van de trouwkleren tot het vrijgezellenfeest en de burgerlijke trouw afgelopen december, iedereen mag deel uitmaken van deze bijzondere en intieme momenten.

Het is de beurt aan Regi om zich een pak te laten aanmeten. Onder het toeziend oog van Kristel weliswaar, die zijn styling in handen heeft genomen. Het koppel heeft ook een goed gesprek over waar ze nu zullen gaan wonen.

