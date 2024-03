Josephine-Charlotte onthult waarom ze zich niet kan openstellen voor Sidi

Liefde is een werkwoord en dus komt relatietherapeute Meriam poolshoogte nemen bij de pasgetrouwde koppels van 'Gestrand op Honeymoon Island'. Sidi kan maar niet door het muurtje dat Josephine-Charlotte om zich heen heeft breken.

In een emotionele sessie met de relatietherapeute geeft Josephine-Charlotte toe wat haar dwars zit, een reden die Sidi niet meteen zag aankomen. Strandt hun huwelijk op deze 'kleine' dealbreaker? Of slaagt Josephine-Charlotte er alsnog in haar hart open te stellen voor Sidi?

