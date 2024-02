Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 26 februari 2024 - aflevering 4046

Vanessa en Carolin hebben, zonder het van elkaar te weten, allebei beslist om een huwelijksaanzoek te doen. Vanessa vraagt hulp aan Alfons, terwijl Carolin op Michael kan rekenen. Greta is aangedaan door het gedrag van Valentina in de keuken en ze vraagt raad aan Noah. Na de maaltijd met Christoph wil Eleni voor haar verjaardag graag een wandeling met haar gezin maken. Ze vertelt hem dat ze haar halfbroers en -zussen graag wil leren kennen.



Dinsdag 27 februari 2024 - aflevering 4047

De verloving van Vanessa en Carolin raakt Max harder dan hij wil toegeven. Hij heeft genoeg van relaties en daten en besluit zich op het vaderschap te concentreren. Maar dan ontmoet hij een charmante vrouw. Valentina weet Greta ervan te overtuigen dat ze niet verliefd is op Noah. Robert praat met Leander en beseft hoe hard hij zijn job als dokter mist. Hij probeert Noah te overtuigen om met zijn ouders te gaan praten, maar hij weigert.

Woensdag 28 februari 2024 - aflevering 4048

Alexandra heeft steeds meer last van Christophs koele houding tegenover haar. Ze gaat de confrontatie met hem aan, maar hij neemt nog meer afstand. Hierdoor denkt Alexandra eraan haar aandelen te verkopen en het Fürstenhof te verlaten. Max hoopt zijn droomvrouw opnieuw tegen het lijf te lopen in het dorp. Hij weet niet dat ze in het Fürstenhof is om Eleni op te zoeken. Greta praat met Noah en vraagt hem om zijn ouders te overtuigen de klacht tegen Leander te laten vallen.



Donderdag 29 februari 2024 - aflevering 4049

Christoph is ervan overtuigd dat Alexandra nog leeft en denkt dat ze hulp nodig heeft. Hij gaat naar de plaats van het ongeval en vindt haar bewusteloos aan de oever van het meer. Elke ontmoeting tussen Max en Imani lijkt op een misverstand uit te draaien. Hij wil haar bloemen brengen, maar Alfons weigert hem haar kamernummer te zeggen. Greta vreest dat haar affaire met Noah een negatieve invloed zou kunnen hebben op haar werkrelatie met Robert.

Vrijdag 1 maart 2024 - aflevering 4050

Carolin en Max maken zich meer zorgen over de nakende bevalling dan Vanessa zelf en dat bezorgt haar extra stress. Wanneer haar water breekt, stelt de nieuwe chauffeur van het hotel voor om haar naar het ziekenhuis te brengen. Christoph neemt opnieuw afstand van Alexandra, het wantrouwen is te groot. Max ontdekt dat Leander Imani kent.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!