Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 29 januari 2024 - aflevering 4026

André blijft dan toch bij zijn besluit en Alfons en Hildegard organiseren een afscheidsfeestje voor hem. Het dringt bij Werner door dat hij afscheid zal moeten nemen van zijn broer. Eleni ontmoet Christoph, die haar steunt. Alexandra en Markus vrezen dat Eleni toch weer voor Leander zal kiezen en ze sturen hun dochter naar een zakelijke bijeenkomst in Frankfurt. Christoph moet Eleni vergezellen. Valentina en Leander hebben allebei liefdesverdriet en zoeken afleiding. Terwijl Shirin haar neef een gezichtsmassage geeft, raakt ze haar trouwring kwijt.



Dinsdag 30 januari 2024 - aflevering 4027

Valentina en Leander besluiten samen een lentefestival te organiseren. Wanneer Noah raad vraagt aan Valentina, krijgt ze opnieuw hoop. Werner is verdrietig na het vertrek van André. Hildegard en Alfons nodigen hem uit. Gerry probeert Shirin gerust te stellen. Hij zegt dat hij haar ring had meegenomen, maar dan beseft hij dat hij de ring zelf kwijt is. Iedereen gaat meteen op zoek.

Woensdag 31 januari 2024 - aflevering 4028

Valentina confronteert Noah met wat hij tegen Greta over haar zei. Later verrast Werner zijn kleindochter met een paardrijles. Alexandra heeft last van een slecht geweten en ze maakt Markus duidelijk dat hun affaire een vergissing was. Erik oefent voor zijn schaakspel met Werner. Yvonne probeert hem te motiveren voor een spelletje striptease-schaak. Gerry en Shirin zijn het niet eens over de bestemming van hun huwelijksreis. Gerry wil gaan kamperen, Shirin wil naar een hotel.



Donderdag 1 februari 2024 - aflevering 4029

Christoph en Eleni zijn terug van hun zakenreis en Alexandra worstelt meer dan ooit met haar affaire met Markus. Markus wil dat Alexandra Christoph de waarheid vertelt. Noah rijdt weg om Valentina te zoeken en mist zo zijn date met Greta. Erik vindt het schaakspel met Werner onaangenaam en hij verzint een excuus. Na het afscheidsetentje dat Helene heeft georganiseerd, vertrekken Gerry en Shirin op huwelijksreis.

Vrijdag 2 februari 2024 - aflevering 4030

Na de kus neemt Greta afstand, maar Noah krijgt opnieuw hoop. Verschillende gasten hebben een voedselvergiftiging en Robert geeft Greta hiervan de schuld. Markus zoekt toenadering tot Alexandra, maar dat eindigt in ruzie. Eleni vraagt Markus om de relatie van Alexandra en Christoph te aanvaarden. Yvonne ziet hoe Greta lijdt onder de beschuldigingen. Erik stelt voor dat ze een tijdje in Gerry's kamer logeert, maar daar gaat Yvonne niet mee akkoord.



