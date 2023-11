Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 20 november 2023 - aflevering 3976

André en Robert vertrekken met tegenzin op de visreis die Hildegard voor hen geregeld heeft. Wanneer hun boot zinkt, belanden ze samen op een klein eiland. Shirin heeft afgesproken met Vincent, een medestudent die eveneens blind is. Gerry maakt zich zorgen, maar Shirin is er zeker van dat ze haar plan kan trekken. Wanneer hij ontdekt dat Vincent een oplichter is, maakt Gerry zich nog meer zorgen. Eleni kan weer slapen dankzij de hulp van Leander.



Dinsdag 21 november 2023 - aflevering 3977

Leander is blij dat Eleni zoveel vooruitgang maakt, maar is ook verdrietig want dat wil zeggen dat ze zijn hulp niet meer nodig heeft. Valentina adviseert Leander om zijn gevoelens aan Eleni op te biechten. Helene heeft al een tijdje niets van André gehoord en begint zich nu toch zorgen te maken. André en Robert zouden immers al terug moeten zijn van hun visreis. Samen met Shirin en Gerry gaat ze naar hen op zoek. Werner hoort over de relatie tussen Christoph en Alexandra en besluit afstand te nemen van hem.



Woensdag 22 november 2023 - aflevering 3978

Leander vreest dat hij een fout gemaakt heeft door Eleni te kussen. Hij probeert tegen zijn gevoelens te vechten en emotioneel afstand te nemen. Wanneer Helene André en Robert vindt, is ze zo blij dat ze alles wat er gebeurd is vergeet en André kust. Gerry is in de war wanneer hij dit ziet. Markus is niet van plan om zomaar op te geven en bedenkt een plan. Hij vraagt Alexandra om hem in de gevangenis te komen bezoeken.



Donderdag 23 november 2023 - aflevering 3979

Helene is gespannen door de situatie met André en gaat naar Shirin voor een massage. Shirin morst later per ongeluk water op haar fornuis. Wanneer ze dit probeert op te kuisen, drukt ze per ongeluk op een knop. Markus is blij wanneer Eleni hem bezoekt in de gevangenis. Haar vermoedens worden door het bezoek bevestigd. Robert presenteert Werner en Christoph een nieuw idee dat bij hem opkwam toen hij op het eilandje zat met André. Ze reageren sceptisch, maar Robert laat zich niet ontmoedigen.



Vrijdag 24 november 2023 - aflevering 3980

Yvonne vindt dat Erik te grote risico's neemt. Eleni ondervraagt haar moeder over haar betrokkenheid bij het financiële schandaal. Wanneer Alexandra overduidelijk liegt, is Eleni geneigd om haar vader toch te geloven. Ze besluit in te gaan op zijn verzoek om Christophs betrokkenheid te onderzoeken. Shirin geeft zichzelf de schuld van het ongeval waardoor Helene in het ziekenhuis is beland.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

