Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 9 oktober 2023 - aflevering 3946

Het idee om te trouwen op de alpenweide, waar hij ooit met Romy in het huwelijksbootje stapte, is moeilijk voor Paul. Hij is bang dat er ook met Josie iets zou gebeuren. Valentina vertelt Robert dat Marcus in het bos in elkaar geslagen is. Het doet Carolin veel pijn om in de buurt van Vanessa te zijn. In een van de Spaanse hotels van Christoph is er een probleem met de hoofdportier. Christoph stuurt Alfons ter plaatse.



Dinsdag 10 oktober 2023 - aflevering 3947

Helene heeft een match op de datingapp: het is André! André zelf reageert nerveus en maakt er grapjes over. Josie is geschokt wanneer Paul haar vertelt dat hij twijfelt om te trouwen. Ze probeert hem duidelijk te maken dat haar niets zal overkomen. Wanneer ze 's nachts echter merkt dat Paul gekweld wordt door nachtmerries besluit ze de bruiloft met pijn in het hart te annuleren. Eleni is boos en gaat de confrotatie met haar vader aan. Wanneer zowel de Sonnbichlers als Max voor een tijdje weg zijn, blijft Vanessa alleen achter met Carolin.



Woensdag 11 oktober 2023 - aflevering 3948

Wanneer Eleni ontdekt dat Valentina tegen Marcus wil getuigen, beseft ze dat haar vader in de problemen kan komen. Hij verzekert haar echter dat alles in orde zal komen. Vanessa zoekt uitvluchten om niet alleen te moeten zijn met Carolin. Erik en Yvonne proberen Paul te overtuigen om toch met Josie te trouwen. Wanneer André Helene kust, is ze bang dat hij met haar gevoelens zal spelen en ze duwt hem weg. André begrijpt de reactie niet en denkt dat Helene helemaal niet geïnteresseerd is in hem.



Donderdag 12 oktober 2023 - aflevering 3949

Michael moedigt Valentina aan om haar vriendschap met Eleni niet zomaar op te geven. Hoewel Carolin beseft dat het op lange termijn niets zal worden met Vanessa, probeert ze toch van hun tijd samen te genieten. Wanneer ze Vanessa met Max hoort bellen, doet haar dat pijn. Markus ontdekt dat er een onderzoek naar hem loopt wegens fraude. Hij wil naar Frankfurt reizen om de zaak af te handelen, maar dat is buiten Christoph gerekend.



Vrijdag 13 oktober 2023 - aflevering 3950

Er is een huiszoeking bij Alexandra en Markus. Markus is woedend en valt Christoph aan. Eleni probeert tussenbeide te komen, maar dan loopt het mis. Max merkt dat er iets gaande is tussen Vanessa en Carolin. Michael stelt hem gerust dat er niets aan de hand is en Max nodigt Vanessa uit voor een romantische avond samen. Vanessa beseft dat het zo niet verder kan. Josie is nerveus voor haar examen. Paul is er gerust in en organiseert al een feestje.



